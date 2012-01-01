HR-эксперт Минаева объяснила, почему нельзя брать родителей на собеседование

Западные аналитики заявили, что молодые люди все чаще стали обращаться к родителям с просьбами найти им работу, составить резюме или вовсе пойти с ними на собеседование. Есть ли подобный тренд в России и как к этому относятся работодатели – в материале Москвы 24.



Поколение Z

70% представителей поколения Z (родившиеся с 1997-го по 2012 год) обращаются за помощью к родителям в процессе поиска работы, говорится в исследовании американского сервиса по составлению резюме.

В частности, 55% молодых людей просили родителей о помощи с резюме: по словам части респондентов, в этом вопросе они больше доверяют мамам и папам, чем себе (35%), а также испытывают стресс при составлении документа (35%).

Еще 16% опрошенных признались, что заявления о приеме на работу за них подавали родители. Кроме того, каждый пятый (26%) брал с собой мам и пап на собеседование.





из данных исследования Из тех, у кого на личное собеседование приходил родитель, 37% говорят, что он сопровождал их в офис, 26% говорят, что родитель физически сидел в комнате для собеседований, а 18% говорят, что родитель представился менеджеру. Еще 7% отметили, что их родители отвечали на вопросы.

Помимо прочего, 36% опрошенных заметили, что просили родителей в общении с менеджерами по найму редактировать сообщения или писать их с нуля.

Как на практике?

Несмотря на подобные исследования, сказать, что молодые люди сегодня менее самостоятельные и готовые к работе, нельзя, заявила в беседе с Москвой 24 карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева. По ее мнению, помощь родителей в создании резюме – это просто подготовка, дополнительное знание для начинающего специалиста.



Татьяна Минаева карьерный консультант и HR-эксперт Фактически родители стали оказывать консалтинг своим детям. Например, если дети раньше во дворе играли в футбол сами, а потом их стали водить на секцию с тренером, стали ли они менее самостоятельными?

Кроме того, специалист заметила, что родители обычно сами предлагают помощь в создании резюме. Часто это происходит, когда они работают менеджерами по подбору персонала или руководителями и знают, по каким критериям отбирают сотрудников.

"Сами дети зачастую не догадываются, что родители могут быть проводниками очень полезной информации. Я за то, чтобы взрослые предлагали помощь, они действительно могут сильно продвинуть ребенка благодаря своим знаниям и опыту в поиске работы", – добавила специалист.

Однако Минаева подчеркнула, что брать с собой родителей на собеседование все же не стоит. По мнению эксперта, это может сформировать у работодателя негативное представление о кандидате.





Татьяна Минаева карьерный консультант и HR-эксперт За свою практику я видела несколько раз, когда родитель пришел на собеседование с ребенком – чаще всего мама с сыном. И я видела негативную реакцию HR-специалистов и руководителей. Им кажется, что раз человек не может прийти самостоятельно, то что-то с ним не так, ему будет сложно работать, выполнять задачи либо он не замотивирован.

При этом специалист добавила, что в целом вовлекать родителей в процесс можно.

"Бывает, что людям сложно дается первичное вступление в коммуникацию, им нужна поддержка близкого: в таком случае проводить до бизнес-центра или до офиса может быть нормально. Также бывает, что мама или папа могут подвезти – это тоже совершенно нормально, ведь ребенок испытывает больший комфорт, думает не о дороге, а о том, как пройти собеседование", – отметила Минаева.

Однако эксперт подчеркнула, что на этом активное участие родителя должно заканчиваться, и в идеале работодатель не должен заметить сопровождающего.