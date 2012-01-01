Психолог Кардиакос назвала главные критерии качественного отдыха

Большинство россиян жалуются на нехватку выходных: по данным опроса, работникам необходимо минимум три дня отдыха в неделю. Москва 24 выяснила, возможны ли такие изменения в Трудовом кодексе и как успеть отдохнуть даже за непродолжительное количество времени.

Сокращение неизбежно?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 79% россиян заявили, что им не хватает выходных в неделе. По данным опроса, только 18% респондентов устраивает график, а 3% считают, что выходных и праздничных дней в году слишком много.

Говоря о том, сколько времени нужно для нормального отдыха, 1% голосующих указали на необходимость только одного дня в неделю, а 17% назвали оптимальным вариантом два.



данные опроса Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трех дней отдыха в неделю.

При этом член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сократить рабочую неделю до четырех дней сегодня невозможно. В разговоре с Москвой 24 она отметила, что Россия достигла исторического минимума по безработице, поэтому в стране наблюдается "огромная потребность в кадрах".

"Это доказывает, что экономика нуждается в притоке рабочей силы, следовательно, за четыре дня в неделю мы просто не успеем сделать все те задачи, которые стоят перед организациями как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики", – подчеркнула Бессараб.

Однако эксперт заметила, что потребность в сокращении рабочего времени все же существует. По ее словам, план по выработке 40 часов в неделю ввели после окончания Великой Отечественной войны, когда для выполнения задач требовалось больше сил. Сегодня благодаря информационным технологиям и модернизации сотрудники выполняют ту же работу в разы быстрее.

В связи с этим депутат намерена в будущем предложить сократить продолжительность рабочей недели на четыре часа.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов После специальной военной операции планирую внести на рассмотрение коллег предложение сократить рабочую неделю в добровольном порядке в качестве эксперимента до 36 часов.

Парламентарий заметила, что некоторые компании уже работают по такому принципу, и эффективность труда от этого не страдает.

Критерии отдыха

Некоторым сорудникам может не хватать выходных из-за неправильного отдыха, заметила в беседе с Москвой 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По ее словам, для качественного восстановления сил необходимо следовать нескольким правилам.



Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Эмоциональное выгорание чаще всего основано на дефиците внимания к себе и к своим чувствам: мы как бы для всех все сделали, а для себя – нет. Поэтому, чтобы качественно расслабиться, нужно понимать, от чего именно отдыхать, знать критерии отдыха.

По словам специалиста, для организации правильного отдыха важно проанализировать рабочую активность. Например, если в течение недели сотрудник берет на себя много ответственности и физически устает, то в выходные рекомендуется выбрать что-то не активное и расслабляющее. Если же работа сидячая и малоподвижная, то восстановить баланс можно на танцах, в караоке, на встрече с друзьями во время прогулки.

Помимо прочего, психолог призвала учиться "отдыхать от мыслей". По ее словам, важно уметь прощать, отказывать и так далее – в противном случае эти установки забирают много энергии, из-за чего часто не получается восстановиться.

В свою очередь, специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк добавил, что самый полезный вариант отдыха – тот, который не свойственен для конкретного человека. Он объяснил, что любителям активных занятий имеет смысл попробовать спокойные: чтение книг, просмотр фильмов. А тем, кто часто предпочитает отдыхать перед телевизором, полезно выбрать спорт или долгие прогулки.