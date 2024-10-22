HR-эксперт Минаева: руководители негативно реагируют на "соискателей с мамами"

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Сотрудники кадровой службы и руководители негативно реагируют, если на собеседование приходит человек вместе с мамой. Высок риск отказа таким соискателям, рассказала Москве 24 карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

"Им кажется, что раз человек не может прийти самостоятельно на собеседование, то что-то с ним не так, то ему будет сложно работать, сложно выполнять задачи. Или он не замотивирован, и поэтому его мама заставляет приходить на собеседование", – отметила специалист.

Однако, продолжила Минаева, бывают разные причины, по которым мама или папа сопровождает ребенка. Например, есть люди, которым сложно дается первичное вступление в коммуникацию, им нужна поддержка близкого или родственника, который бы проводил до бизнес-центра или офиса. Или родитель может подвезти ребенка на собеседование на машине, чтобы тот думал не о дороге, а о предстоящей встрече, объяснила она.

Как отметила эксперт, 70% соискателей просят помощи родителей при поиске работы. Но бывает и так, что мама или папа сами предлагают помощь, поскольку работают в HR или являются руководителями, которые неоднократно набирали сотрудников.

"Сами дети зачастую не догадываются, что родители могут быть проводниками очень полезной информации. Я за то, чтобы родители помощь предлагали, они действительно могут сильно продвинуть ребенка благодаря своим знаниям и опыту поиска работы", – добавила Минаева.

Более того, если родитель по какой-то причине не может донести информацию, то можно привлечь сторонних экспертов, которые помогут ребенку лучше понять законы рынка труда и помогут ему эффективнее на нем действовать.

"Это как если дети раньше во дворе играли в футбол сами, а потом их стали водить на секцию с тренером, стали ли они менее самостоятельными", – заключила карьерный консультант.

Ранее HR-эксперт Анастасия Малахова назвала признаки токсичного руководителя. По ее мнению, для него характерно использование манипулятивных методов в общении с подчиненными и угроз. Также подобное поведение может выражаться в резких высказываниях, скрытой агрессии, сложном характере.