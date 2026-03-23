Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 18:12

Общество
Главная / Новости /

Врач Жукова: у зумеров может проявиться ранняя деменция из-за хронического стресса

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Молодое поколение россиян часто игнорирует хронический стресс, однако он может стать причиной раннего развития болезни Альцгеймера, рассказала Агентству "Москва" врач-невролог, нейропсихолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Жукова.

Она отметила, что болезнь биологически "не помолодела", однако современный образ жизни создает предпосылки для ее раннего старта.

"Клинические данные подтверждают: стойкое повышение уровня кортизола обладает нейротоксичностью, приводя к атрофии гиппокампа – ключевой структуры для памяти. Это объективный маркер будущего когнитивного снижения", – объяснила врач.

Жукова также добавила, что молодые и трудоспособные россияне часто недооценивают эти риски и воспринимают первые симптомы как обычную усталость.

Для того чтобы снизить риски ранних когнитивных нарушений, необходимо следить за нормализацией сна, а также балансом труда и отдыха. Помимо этого, важно отслеживать уровень стресса, правильно питаться и регулярно заниматься физической активностью.

Ранее врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова рассказала, что бытовая забывчивость, непривычная плаксивость и внезапная склонность к черному юмору могут сигнализировать о развитии деменции.

По ее словам, характерным признаком развития недуга является плохая ориентация во времени. Это легко проверить: надо просто спросить человека о том, какое сегодня число. Если проблема есть, ему будет очень сложно дать ответ.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика