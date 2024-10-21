Врач Чернышова назвала лучшие способы снизить риск развития деменции

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Постоянные интеллектуальные задачи и выполнение привычных дел нестандартным образом может помочь в профилактике деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее ученые из Тайваня выяснили, что любители расслабленного отдыха на 74% реже подвержены риску развития ранней деменции, чем те, кто не дает себе полениться и дольше поспать в выходные.

По словам Чернышовой, также для сохранения памяти и ясного ума важно выполнять интеллектуальную работу. Например, разгадывать кроссворды, учить стихотворения и играть в игры, где необходимо составлять слова.



Надежда Чернышова врач-терапевт Считается очень полезным учить стихи – именно те, которые вы до этого не знали. Можно брать любую классику, современных авторов, детские стихи и заучивать. Это тренирует память.

Также для сохранения нормальной работы мозга важно ломать стереотипы и делать что-то непривычным образом.

"Когда мы идем от дома до магазина, от остановки или откуда-то еще, можно продумывать разные маршруты. Путь может быть более длинным – например, через дворы. Мы продумываем дорогу и даем мозгу нагрузку", – пояснила эксперт.

Помимо прочего, очень полезно делать что-то не ведущей рукой.

"Если вы правша, можно чистить зубы или складывать какие-то вещи левой рукой. Это тоже развивает мозг", – отметила Чернышова.

Ранее специалисты из университета Южного Квинсленда выяснили, что хроническая боль в два раза повышает риск развития деменции. Дело в том, что на фоне болевых ощущений у человека снижается внимание и ухудшается память. Кроме того, он медленнее обрабатывает информацию и принимает решения.