Value in Health: хроническая боль может повысить риск развития деменции

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Пожилые люди, страдающие от хронических болей, больше подвержены риску развития деменции. К такому выводу пришли специалисты из университета Южного Квинсленда. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Value in Health, где представлены результаты работы ученых.

Специалисты изучили медицинские данные более 40 тысяч австралийцев в возрасте 65 лет и старше. Выяснилось, что у людей с хронической болью риск развития деменции вырастает в два раза. Кроме того, повышенная вероятность этого заболевания фиксировалась во всех возрастных группах.

Это объясняется тем, что на фоне боли у человека снижается внимание и ухудшается память, он медленнее обрабатывает информацию и принимает решения.

Также хронический недуг, как правило, способствует стрессу, когда происходит выброс кортизола, связанного с дегенерацией нейронов гиппокампа. Именно эта область отвечает за формирование и консолидацию памяти, подчеркивают ученые.

Вызвать деменцию и другие когнитивные расстройства могут многие вирусы, включая COVID-19, предупредила ранее врач Маринэ Танашян. Она объяснила, что при неадекватно протекающем воспалении в патологический процесс вовлекаются ткани нервной системы, что иногда приводит к повреждению нейронов и глиальных клеток. Поэтому воспаление уже рассматривается как отправная точка развития когнитивных нарушений, в том числе деменции, подчеркнула она.

