Неврологи рассказали о признаках развития рассеянного склероза

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Существует ряд симптомов, которые могут указывать на рассеянный склероз. Невролог Екатерина Демьяновская рассказала о них в беседе с RT.

По словам врача, это заболевание, как правило, проявляется до 40 лет, и чаще всего от него страдают женщины. Однако иногда ему подвержены дети, добавила она.

"Если рассеянным склерозом болеют родители, то высока вероятность, что заболеют и дети. Генетический фактор усугубляется под влиянием среды: вирусных инфекций, курения, хронического стресса и нехватки витамина D", – объяснила эксперт.

При этом Демьяновская отметила, что симптомы могут быть разными. Так, например, при повреждении мозжечка человек может начать неправильно ставить ударения в словах, у него ухудшается координация, меняется почерк, а речь становится неритмичной, уточнила она.

Если от заболевания пострадал ствол головного мозга, может снизиться чувствительность лица, ухудшиться слух, возникнуть трудности с дыханием и глотанием, а также нарушиться сердцебиение, добавила врач.

При повреждении полушарий мозга у человека может появиться тревожность, развиться депрессия, усталость, слабость в руках и ногах, рассказала Демьяновская. Также слабость в конечностях возникает при поражении спинного мозга, подчеркнула она.

Невролог Разият Чупанова предупредила, что признаки рассеянного склероза похожи на симптомы инсульта.

"Ведь при обоих заболеваниях очаг поражения может быть расположен на любом из участков центральной нервной системы. Вероятность проявления именно рассеянного склероза значительно выше у молодых пациентов, чем у пожилых", – заметила она.

При обнаружении перечисленных ранее симптомов следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту, посоветовала Чупанова. Это необходимо, поскольку в случае с пожилыми людьми есть риск инсульта, добавила врач.

Эксперт обратила внимание, что в настоящее время нет тестов и исследований, которые могли бы диагностировать рассеянный склероз. К этому заболеванию приходят, исключая другие варианты, объяснила Чупанова.

По ее словам, сначала пациенту назначают МРТ, а в некоторых случаях – люмбальную пункцию. Затем человек идет на консультацию к неврологу, уточнила она.

Врач может рекомендовать принимать гормоны в период обострения и проходить поддерживающую терапию. Эксперт объяснила, что сейчас нет методов, которые позволили бы полностью вылечить рассеянный склероз, однако можно бороться с симптомами.

Чупанова рекомендовала в качестве меры профилактики регулярную физическую нагрузку. Также нельзя допускать дефицита витамина D и ферритина, следует уменьшить стресс, резюмировала она.

Ранее врач Виктор Жиляев отметил, что пальмовое масло используют для профилактики дефицита витамина А, а также оно содержит в том числе витамин Е, который помогает при борьбе с деменцией. Он уточнил, что продукт достаточно калорийный, в нем содержится около 900 калорий на 100 граммов.

