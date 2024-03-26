Невролог рассказала, при каких проблемах с памятью нужно обращаться к врачу

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Проблемы с памятью не всегда требуют обращения к врачу. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила кандидат медицинских наук, невролог Марина Аникина.

По словам специалиста, проблемы с памятью, рассеянность и медлительность могут возникать при перенесенных инфекциях. Она привела в пример ситуации, при которых люди становились забывчивыми после выздоровления от COVID-19. В таком случае мозгу требовалось время на восстановление.

Замечать проблемы с памятью также могут люди, которые испытывают тревогу, депрессию, связанные с нарушениями сна. Повлиять на память также могут гормональные изменения.

Однако если забывчивость повторяется без объективного объяснения причин и при нормальном эмоциональном фоне, следует обратиться к специалисту, сообщила Аникина. Она также посоветовала к 50 годам хотя бы раз посетить нейропсихолога, поскольку в этом возрасте закладывается вектор того, как человек будет жить следующие 20 лет.

Ранее невролог Маринэ Танашян рассказала, что главный признак деменции заключается не только в снижении памяти, внимания и мотивации, но и в потребности в помощи. Она отметила, что признаки деменции кроются в мелочах, которые раньше всех замечают внимательные родственники. Врач рекомендовала не дожидаться крайних проявлений заболевания, а сразу обращаться к специалисту.

