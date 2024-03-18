Россиянам рассказали о симптомах рассеянного склероза

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Такие симптомы, как быстрая утомляемость, неустойчивая походка и проблемы с памятью могут говорить о развитии рассеянного склероза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта, профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислава Ионова.

Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием, которое поражает людей в любом возрасте. Подобный недуг приводит человека к инвалидности, сообщил Ионов.

"Чаще всего поражаются оболочки нервов спинного мозга. В этом случае первые симптомы – это нарушение двигательных реакций, неполная координация движений – неустойчивые и неловкие позы, шаткая походка, быстрая утомляемость", – сказал врач.

Проблемы с памятью и когнитивными функциями появляются в том случае, если поражено серое вещество головного мозга, уточнил Ионов.

С его слов, при неблагоприятном течении рассеянный склероз развивается волнообразно, почти без ремиссий. В этом случае заболевшие "сгорают" за три-пять лет, заключил он.

Ранее врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко заявила, что тремор рук, который не проходит длительное время, может говорить об опасном состоянии. Она уточнила, что при появлении такого симптома важно исключить наличие болезни Паркинсона, рассеянного склероза и какого-либо поражения мозга. Эксперт призвала обращаться к специалистам своевременно.