01 апреля, 19:47

Нарколог Лазарев: бесконтрольный прием антидепрессантов провоцирует маниакальное состояние

Без улыбки: чем опасен самостоятельный прием антидепрессантов

Склонность к тревожным расстройствам и депрессии присутствует почти у 80% россиян, утверждают эксперты. При этом Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по скупке антидепрессантов. Чем опасен самостоятельный прием таких препаратов – в нашем материале.

Мегаполисы в депрессии

Склонность к тревожным расстройствам, депрессии и другим невротическим расстройствам есть у 78% россиян, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

Кульминация такого расстройства может проявиться обратимыми психогенными расстройствами, вызванными острым или хроническим стрессом – конфликты, перегрузки. Это проявляется эмоциональной нестабильностью: тревогой, раздражительностью, физическими симптомами: сердцебиением, головными болями.
Александр Сергиевич
врач-психиатр

По его словам, в большей степени это не психические нарушения, а физиологические проявления реакции вегетативной нервной системы на перегрузку, истощение и другие факторы. Среди прочего это может привести к паническим атакам, предупредил психиатр.

Однако он подчеркнул, что при своевременном лечении прогноз на исцеление благоприятный. Если не озаботиться проблемой заранее, есть риск перехода в необратимое психотическое расстройство, предупредил эксперт. 

В свою очередь, исследование от аналитической компании RNC Pharma показало стремительный рост российского рынка антидепрессантов. По итогам января – февраля 2026 года больше всего таких препаратов приобрели в Санкт-Петербурге: за два месяца в городе продали 56 упаковок на 1 тысячу человек. В Москве чуть меньше – 50 упаковок.

Согласно данным аналитиков, всего в России за первые два месяца 2026 года было продано более 4,1 миллиона упаковок на более чем 3,6 миллиарда рублей. По итогам 2025-го аптеки реализовали 23,6 миллиона медикаментов на 19,6 миллиарда рублей. Эксперты объяснили высокий спрос в мегаполисах особым ритмом жизни, климатом и доступностью медпомощи.

Побочные эффекты

Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что для приема антидепрессантов нужны показания – не просто плохое настроение, а подтвержденный диагноз.

"К депрессии относятся такие признаки, как сниженное настроение минимум две недели, которое сопровождается заторможенностью, апатией. Для определения этого состояния есть целые диагностические критерии", – рассказал врач.

По его словам, потребление антидепрессантов растет в Москве и Санкт-Петербурге из-за прямой связи с социальными факторами и стрессом. Природа этих расстройств часто психогенная, поэтому главным образом при таких состояниях нужна психотерапия. Антидепрессанты в таком случае порой имеют второстепенное значение, объяснил специалист.

Когда у человека нет доступа к психотерапии, многие пытаются самостоятельно подменять ее лекарствами. Есть те, кто годами принимает препараты, а когда перестают, симптоматика возобновляется, отметил эксперт.

Самостоятельно назначать себе такие лекарства категорически нельзя. Во-первых, может возникнуть инверсия аффекта: если депрессия вызвана биполярным расстройством, антидепрессанты вообще нельзя использовать, так как они могут перевести в маниакальное состояние. Во-вторых, бывает "синдром рикошета": когда прекращаешь принимать антидепрессанты, все симптомы возвращаются.
Игорь Лазарев
врач-психиатр, нарколог

Прием таких средств должен происходит под наблюдением врача: пациенту нужно регулярно приходить к специалисту, рассказывать о самочувствии и побочных эффектах. Иногда препараты меняют, если они не подходят или не дают результатов, заключил Лазарев.

При этом антидепрессанты стали регулярно выписывать врачи непсихиатрического профиля, в частности неврологи, терапевты и кардиологи. Таким образом они пытаются облегчить болевые ощущения пациента, рассказала Москве 24 врач-психиатр Надежда Соловьева.

Что касается ментальных проблем, нередко пациентам помогает психотерапия, и прибегать к приему лекарств не нужно, убеждена специалист.

Я против бесконтрольного, бессистемного применения антидепрессантов, которое сегодня наблюдается. Люди видят, что знакомым, друзьям или родственникам помогло, и пробуют. Им становится легче, они начинают прием. Потом возникает "синдром отмены", становится хуже, и они продолжают принимать дальше, причем годами.
Надежда Соловьева
врач-психиатр

Однако для лечения болевых синдромов, когда другие способы не действуют, антидепрессанты применять можно – клинические рекомендации это допускают.

"Если человек использует такие препараты, врач помогает правильно и безболезненно отказаться от них – постепенно снижая дозировку или назначая что-то другое. Также параллельно проводится психотерапевтическая помощь, на фоне которой всегда проще отменить назначения", – объяснила психиатр.

По ее словам, при легкой невротической депрессии пациент получает профессиональную психотерапевтическую поддержку, которая вполне способна вернуть человека в норму. При эндогенной депрессии, которая спровоцирована биологическими процессами в организме, а не жизненными событиями, без специальных препаратов не обойтись, рассказала Соловьева.

В столице функционирует Московская служба психологической помощи. В рамках этой поддержки жители города могут обратиться в Центры ментального здоровья и Консультативные центры психического здоровья. Записаться на консультацию можно через ЕМИАС, в онлайн-режиме – через мобильные приложения "ЕМИАС. ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также на порталах mos.ru и emias.info. Более подробно ознакомиться с этим и другими направлениями психологической помощи можно на сайте службы.

