Психолог Сулим: отказ от лечения депрессии может привести к изменениям в мозге

Международный день борьбы с депрессией отмечается 24 марта. По словам экспертов, серьезное психическое расстройство начинается с проблем со сном и питанием. Подробности – в материале Москвы 24.

Расстройство настроения

Международный день борьбы с депрессией, который отмечается 24 марта, был создан для привлечения внимания к вопросам психического здоровья.

Важно помнить, что это состояние относится к разряду расстройств настроения. Поэтому одним из первых признаков проблемы является апатия – постоянное наблюдение грустного состояния без особой причины, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Еще один признак депрессии – отсутствие интереса к тому, что раньше радовало. Также симптомом являются сбитые биоритмы: мучает бессонница или, наоборот, постоянно хочется спать.

Изменения пищевого поведения тоже являются признаком депрессии. Человек может начать есть меньше или больше, а в некоторых случаях способен и вовсе отказаться от еды. К симптомам также можно отнести большую, чем обычно, усталость от повседневных дел, добавила эксперт.

По ее словам, депрессия делится на несколько стадий:



начальная (легкая): снижение настроения, повышенная утомляемость, проблемы со сном и уменьшение интереса к происходящему вокруг;

средняя (умеренная): депрессия начинает отражаться на сферах жизни, ранее приносящих удовольствие. Например, вместо общения с окружающими начинается изоляция от них. Остаются силы только на самые необходимые действия – небольшие домашние обязанности и работу;

тяжелая (глубокая): характеризуется ярким проявлением симптомов легкой и умеренной стадий, а также полной апатией и неспособностью выполнять повседневные задачи.

"Пытаться бороться с легкими стадиями можно самостоятельно примерно в течение одного месяца. Но если состояние не улучшается, необходима помощь специалиста. В противном случае может нарушиться нормальное социальное функционирование, возникнут тревожные мысли, посттравматическое стрессовое расстройство (тяжелая психическая реакция на травмирующее событие)", – отметила психолог.

Она добавила, что первым шагом самопомощи станет выяснение триггера. Нужно проанализировать, с какого момента появились первые признаки плохого состояния и какие мысли или действия им предшествовали.

Далее можно попробовать описать свои мысли и чувства на листе бумаги – это поможет увидеть причину. Следующий этап – определиться с конкретными шагами, которые помогут улучшить состояние и разобраться с причиной его ухудшения.

"Обязательно нужно разделить с кем-то свои переживания, нельзя пытаться самоизолироваться. Контакт с окружающими поможет понять себя. Если нет возможности обратиться к психологу, можно поговорить с близкими. В некоторых случаях достаточно поддержки и одного разговора, чтобы восстановиться", – указала специалист.

Она подчеркнула, что готовность выслушать родственника или друга, находящегося в депрессии, без осуждения и резких высказываний – хороший способ помочь ему. При этом не нужно навязывать свои "услуги" или заставлять человека идти прорабатывать свою проблему со специалистом, если он этого не желает. Поддержка должна быть адекватной, иначе можно ухудшить состояние близкого человека или оттолкнуть его от себя.

Сулим предостерегла, что попытка "убежать" от депрессии, игнорируя симптомы, а также употребляя алкоголь или препараты без назначения врача, только ухудшит состояние. Также не принесут пользу практики, не имеющие серьезных медицинских доказательств, например гипноз.

"Запущенная клиническая депрессия может привести к структурным и функциональным изменениям в мозге. Может постепенно ухудшиться память, способность концентрироваться и выполнять повседневные действия, необходимые для жизни и нахождения в социуме", – заключила специалист.

Лечение назначит только психиатр

Клинический психолог Екатерина Алексеева напомнила в разговоре с Москвой 24, что диагноз "депрессия (депрессивное расстройство)" могут поставить исключительно профильные специалисты.





Екатерина Алексеева клинический психолог Медикаменты должен назначать именно врач-психиатр, как и подбирать правильное лечение. О диагнозе "депрессия" можно говорить, если симптомы в виде падения концентрации внимания, замедления мышления, постоянной усталости и отсутствия интереса к жизни держатся от двух недель и более.

При этом некоторые могут спутать депрессию с тревожным расстройством. Главное отличие первого состояния в том, что оно затрагивает абсолютно все сферы жизни. Тревога же может быть связана с конкретным событием или действием в будущем, которое способно и не сбыться. Либо с индивидуальной реакцией на место или окружение, отметила Алексеева.

По словам психолога, понять свои эмоции и происходящее вокруг поможет дневник самонаблюдения.

"Нужно описывать все события, вызывающие эмоциональный отклик, а также реакции тела на него", – добавила эксперт.

Алексеева отметила, что при появлении суицидальных мыслей или резком ухудшении состояния на фоне депрессии, важно обратиться к специалисту в местный психоневрологический диспансер. При необходимости врач может выписать больничный лист и назначить медикаментозное лечение, заключила она.

