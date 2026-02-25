Психиатр Крупин объяснил, возможно ли вылечить депрессию без препаратов

Ученые открыли новый немедикаментозный метод борьбы с депрессией, сообщили СМИ. Как он работает, в каких случаях необходимо применение антидепрессантов и необходимо ли добавлять их в систему ОМС, – в материале Москвы 24.

Ты ее или она тебя?

Американские ученые выяснили, что с помощью ускоренной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) можно облегчить симптомы депрессии за 3–6 недель, сообщает издание Journal of Affective Disorders (JAD) со ссылкой на результаты исследования.

В рамках эксперимента специалисты разделили людей на две группы. 40 человек лечились с помощью ТМС по системе "5x5" – по 5 сеансов в день на протяжении 5 дней. Остальные 135 участников проходили классическую программу (1 сеанс в день, 5 дней в неделю в течение 6 недель).

В результате и у той и у другой группы было зафиксировано существенное снижение симптомов. Однако спустя 2–4 недели у тех, кто проходил курс по системе "5x5", симптомы депрессии уменьшились в среднем на 36%. По мнению специалистов, такие результаты говорят о том, что эффект от ускоренной ТМС развивается постепенно.



Ученые также отметили, что во время ТМС магнитные импульсы стимулируют электрические сигналы в коре головного мозга, усиливая активность нейронных сетей, связанных с эмоциональной регуляцией. "Ускоренный" протокол, по их данным, обеспечивает более мощную активацию нейронных сетей за короткое время, что помогает быстрее достичь существенного эффекта.

Вопрос, как и чем лечить депрессию, звучит уже не первый год. Например, ранее стало известно, что медикаментозные препараты, которые специалисты назначают в этом случае, предложили выдавать по системе ОМС. Соответствующий запрос российские депутаты отправили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.



Парламентарии подчеркнули, что пациенты с депрессивными расстройствами, проходящие амбулаторное лечение, могли бы получать необходимые препараты бесплатно либо на льготных условиях, особенно если они испытывают материальные трудности.

В тексте также подчеркивается, что медикаментозная помощь, оказанная своевременно, дает людям возможность быстрее вернуться к полноценной жизни и работе. По словам авторов идеи, с учетом распространенности депрессивных расстройств даже частичное субсидирование терапии способно дать ощутимый общественный эффект и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе

При этом заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко пояснил в разговоре с РИА Новости, что такая идея требует проработки.





Геннадий Онищенко заместитель президента Российской академии образования Намерения хорошие, в правильном направлении, но одними антидепрессантами проблемы не решить. Депрессия – один из факторов, это не только медикаментами решается. Выводить людей из депрессии – это многокомпонентная проблема.

Эксперт уточнил, что на данный момент бюджет РФ в сфере здравоохранения уже сформирован, а для реализации данного предложения требуется дополнительное финансирование.

Помощь рядом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Антидепрессанты – крайне важные препараты для обеспечения психического здоровья, и объем их потребления очень высок во всем мире. Россия здесь не исключение, рассказал Москве 24 эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, депрессия по праву считается болезнью XXI века, поэтому предложение выдавать лекарства по ОМС можно рассматривать как вполне обоснованный элемент социальной защиты населения.





Андрей Демин эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Однако для реализации данной инициативы нужно найти финансирование, а также провести социологические исследования, необходимые для понимания реальных масштабов потребления и расходов на такие лекарственные средства.

Специалист пояснил, что перед реализацией инициативы важно понять, кому именно и по каким показаниям можно выписывать такие препараты, чтобы антидепрессанты не оказались у всех подряд. Любое лекарство имеет положительные и отрицательные эффекты и побочные действия, тем более когда речь идет о средствах, воздействующих на центральную нервную систему, заключил он.

В свою очередь, психиатр, профессор, доктор медицинских наук Алексей Бобров в разговоре с Москвой 24 отметил, что транскраниальная магнитная стимуляция, действие которой изучили американские эксперты, не является однозначно более качественным видом лечения.





Алексей Бобров психиатр, профессор, доктор медицинских наук Главным образом стимуляция направлена на зоны, которые отвечают за регуляцию настроения, и таким образом удается добиться терапевтического эффекта. ТМС действительно демонстрирует достаточно хорошие результаты, однако они не превышают эффективность традиционной лекарственной терапии. То есть метод работает, но не является однозначно более действенным, чем антидепрессанты.

Также Бобров подчеркнул, что делать однозначные выводы об эффективности пока рано, так как метод новый и нет достаточного количества конкретных данных. Исследования в этой сфере продолжаются, а статистика накапливается, заключил специалист.

Вместе с тем психиатр Владимир Крупин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что облегчить депрессию без использования таблеток вполне реально, но важно понимать, о какой именно стадии идет речь.

"Если это тяжелое состояние, когда человек буквально не встает с кровати, утратив способность получать удовольствие и как-то жить, без медикаментозной поддержки не обойтись. Однако если депрессия затянувшаяся, но пациент сохраняет социальную активность, ходит на работу, при этом внешне может казаться вполне милым и приятным в общении, помочь без препаратов можно", – пояснил специалист.

По его словам, в таких случаях будут полезны различные упражнения, танцы, коммуникация, спорт и дыхательные практики.





Владимир Крупин психиатр Если говорить о том, кто наиболее подвержен депрессии, то в первую очередь это пациенты от 55–60 лет. В таком возрасте причинами становятся нарастающая физическая и психическая немощь, снижение либидо, гормональные изменения и ощущение, что жизнь приближается к концу.

Крупин подчеркнул, что на втором месте находятся подростки от 14 до 18 лет: их депрессия часто связана с тем, что реальный мир не соответствует фантазиям и ожиданиям и столкновение с действительностью вызывает сильное разочарование. На третьем месте, по мнению специалиста, люди среднего возраста (25–50 лет). У этой категории депрессия может возникнуть из-за высокого уровня тревоги на фоне нестабильности и низкого горизонта планирования.

"Кроме того, на усиление симптомов депрессии может влиять и время года, особенно межсезонье. Если у человека есть предрасположенность к психическим нарушениям, ему жизненно необходима стабильность – в погоде, одежде, тепле, привычном укладе. Когда наступает весна или осень, все меняется: солнце встает раньше/позже, нужно перестраивать режим, менять гардероб, появляются дополнительные факторы тревоги и нестабильности", – уточнил эксперт.

Понять, что появились первые признаки депрессии, можно главным образом по нарушению сна и аппетита. Человек может начать спать слишком мало или слишком много, недоедать или, наоборот, переедать. Любые такие изменения – тревожный звонок, и лучше обратиться к психиатру, психотерапевту или хотя бы психологу, заключил Крупин.

