Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Занять эту территорию удалось благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее в ДНР работой этих подразделений была освобождена Николаевка. Кроме того, военнослужащие РФ освободили село Комсомольское в Запорожской области. Добиться этого удалось благодаря действиям группировки "Восток".

Также под контроль был взят населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Его освободили за счет решительных действий подразделений группировки войск "Север".