08 июня, 12:07Политика
ВС России освободили населенный пункт Химик в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Занять эту территорию удалось благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Ранее в ДНР работой этих подразделений была освобождена Николаевка. Кроме того, военнослужащие РФ освободили село Комсомольское в Запорожской области. Добиться этого удалось благодаря действиям группировки "Восток".
Также под контроль был взят населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Его освободили за счет решительных действий подразделений группировки войск "Север".