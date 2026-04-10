Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

Поставки нефти будут возобновлены уже в ближайшее время вне зависимости от того, будет ли этому содействовать Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Благодаря мне Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, и очень скоро вы увидите, как начнет течь нефть, с помощью Ирана или без него, и для меня это не имеет никакого значения в любом случае", – написал Трамп.

Американский лидер также предостерег Тегеран от взимания платы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

"Иран очень плохо справляется, а некоторые сказали бы, что бесчестно, с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть!" – заключил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже Трамп выступил с угрозой в адрес иранской стороны, заявив, что республика может погибнуть как цивилизация. Тем не менее президент США отложил удары по инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временное прекращение огня. Переговоры между странами стартуют 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.