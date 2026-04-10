Press TV: скончался советник экс-лидера Ирана, пострадавший при ударе по Тегерану

В Иране скончался советник бывшего верховного лидера республики Камаль Харази, пострадавший ранее во время одного из ударов США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщает издание Press TV.

Харази получил тяжелые ранения во время обстрела по столице Ирана, а его жена в ходе атаки погибла. Спустя некоторое время политик скончался от полученных ранений.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави. В начале апреля США приняли решение отложить нанесение ударов по Ирану на 14 дней.