09 апреля, 11:10

Израиль заявил о ликвидации личного секретаря главы "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате ночной атаки на Бейрут был ликвидирован личный секретарь главы ливанского шиитского движения "Хезболла" Наима Касема Али Юсуф Харши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу еврейского государства.

Там уточнили, что он также являлся племянником лидера "Хезболлы". Убитый был единомышленником Касема, управлявшим его канцелярией и обеспечивающим ее безопасность.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также иранская сторона закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим "Хезболла" обстреляла израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. В начале апреля США приняли решение отсрочить нанесение ударов по Ирану на 14 дней. Однако в тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла".

Сотни людей собрались на антивоенном митинге в центре Тель-Авива

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

