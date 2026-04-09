Израиль заявил о ликвидации личного секретаря главы "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате ночной атаки на Бейрут был ликвидирован личный секретарь главы ливанского шиитского движения "Хезболла" Наима Касема Али Юсуф Харши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу еврейского государства.

Там уточнили, что он также являлся племянником лидера "Хезболлы". Убитый был единомышленником Касема, управлявшим его канцелярией и обеспечивающим ее безопасность.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также иранская сторона закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим "Хезболла" обстреляла израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. В начале апреля США приняли решение отсрочить нанесение ударов по Ирану на 14 дней. Однако в тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла".

