В КСИР заявили о гибели главы разведки при атаке США и Израиля

Глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Маджид Хадеми погиб при атаке США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу КСИР, заявление которой передала гостелерадиокомпания Исламской Республики.

Хадеми погиб утром 6 апреля. В КСИР назвали произошедшее преступным террористическим нападением.

Хадеми был назначен главой разведуправления КСИР 19 июня 2025 года. Это произошло после гибели Мохаммада Каземи, который ранее занимал этот пост.

Ранее СМИ сообщили , что советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази получил тяжелое ранение в результате одного из ударов по иранской столице. Он находился в критическом состоянии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

