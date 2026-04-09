09 апреля, 12:53

Происшествия

Свыше 3 тысяч человек погибли в Иране из-за атак США и Израиля

Фото: AP Photo/Mohsen Ganji

Свыше 3 тысяч жителей Ирана погибли в результате атак США и Израиля с 28 февраля. Об этом в интервью агентству Mizan заявил глава Организации судебной медицины страны Аббас Масджади.

Он добавил, что порядка 40% тел погибших нельзя было опознать без специалистов. Идентифицировать их удалось только с применением ресурсов судебно-медицинской организации. Все они переданы родственникам.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави. В начале апреля США приняли решение отложить нанесение ударов по Ирану на 14 дней.

Трамп отложил удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 2 недели

происшествияполитиказа рубежом

