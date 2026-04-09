09 апреля, 22:04

Приставы в Москве помогли матери троих сыновей получить алименты в 19 млн руб

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов помогли матери троих сыновей взыскать алименты на сумму более 19 миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что после развода житель Северо-Западного административного округа Москвы был обязан выплачивать на содержание детей половину всех своих доходов. Однако мужчина не участвовал в воспитании сыновей и не обеспечивал их материально, поэтому многодетная мать обратилась к приставам. Там возбудили исполнительное производство и уведомили об этом отца-неплательщика.

Погашать задолженность мужчина не стал. Тогда пристав, в частности, обратил взыскание на деньги, находящиеся на банковских счетах должника. Кроме того, пристав узнал, где работает неплательщик, и вынес постановление об обращении взыскания на его зарплату.

Принятые меры помогли – вся сумма долга в полном объеме поступила на депозитный счет структурного подразделения, после чего средства были перечислены матери.

Ранее сообщалось, что петербуржец, который должен более 300 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, спрятался от приставов в ящике раскладного дивана. На поверхность он выбрался со словами: "Сдаюсь, сдаюсь".

