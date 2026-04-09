Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

Аналогичные меры применялись в отношении аэропорта Шереметьево в ночь на пятницу, 3 апреля. Во Внуково они начали действовать ранним утром того же дня.

Воздушные гавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Сняты ограничения были 3 апреля.