09 апреля, 22:46Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Аналогичные меры применялись в отношении аэропорта Шереметьево в ночь на пятницу, 3 апреля. Во Внуково они начали действовать ранним утром того же дня.
Воздушные гавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Сняты ограничения были 3 апреля.