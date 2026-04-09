На сайте "Миллион призов" появилась весенняя коллекция сувениров

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

На платформе городской программы лояльности "Миллион призов" запустили новую весеннюю коллекцию сувениров. Она доступна в рамках акции "Дом, где живет весна". Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В подборке представлены предметы для создания уюта, в том числе плетеные корзины, ароматические свечи, керамические банки для хранения с ложками, молочники, а также необычный инструмент для разбивания яиц.

В ассортименте также представлены и востребованные товары из предыдущих коллекций. Среди них – наборы вафельных полотенец, салфетки с изысканной вышивкой, вазы и кувшины, а также разнообразная сервировочная посуда и прочие декоративные предметы.

Оформить заказ можно на сайте ag-vmeste.ru, используя городские или детские баллы. Участникам акции "Месяц добра", которые ранее направляли баллы на благотворительность, доступна дополнительная скидка в 500 баллов, которая отображается автоматически в профиле авторизованных пользователей.

Получить выбранные сувениры можно с 11 по 19 апреля в павильонах программы, расположенных на площадках фестиваля "Пасхальный дар". Заказ будет готов не ранее чем через сутки после оформления.

Программа "Миллион призов" позволяет обменивать накопленные баллы на товары и услуги партнеров, включая скидки, билеты на мероприятия, а также направлять их на благотворительность или транспортные сервисы.

