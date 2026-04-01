Музей транспорта Москвы подготовил программу к 65-летию первого полета человека в космос

Фестиваль "Звездный путь" пройдет в Музее транспорта Москвы на ВДНХ в честь 65-летия первого полета человека в космос, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Посетителей ждут мастер-классы, лекции, театральные представления и многое другое. Приглашаем всех желающих в павильон № 26 на ВДНХ", – отметил Ликсутов.

Все шесть дней, с 7 по 12 апреля, гостей ждет выставка "Гараж первого космонавта", где продемонстрируют личные и служебные автомобили Юрия Гагарина. Среди них заявлена и точная реплика известного автомобиля ГАЗ-21У, который отличается от стандартного авто сочетанием черной окраски кузова, голубого интерьера салона и дополнительным хромом снаружи.

Москвичей и туристов ожидает аудиоспектакль "Первый запуск", который озвучили актеры "Мастерской Петра Фоменко". Кроме реплик самого Гагарина, прозвучат также голоса сотрудников штаба. Переговоры сохранили в оригинальной последовательности, чтобы достоверно передать атмосферу первого полета человека в космос.

12 апреля состоится перформанс "108 минут", что отсылает к длительности пребывания первого космонавта планеты на орбите. В проекте использовали архивные записи, радиопереговоры, музыкальные инструменты тех лет и многое другое. Для посещения нужна регистрация.

При этом 9-го числа гостей ожидает лекция о программировании в космосе, а 10 апреля можно посетить киносеанс с показом научно-фантастического фильма 1930-х годов "Космический рейс", сценарий которого был написан при участии и консультировании основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

11 апреля состоится театральное представление по повести "Маленький принц", постановка "Это просто космос какой-то" и лекция о космической логистике. 12-го числа ожидается мастер-класс по созданию объемной открытки и театральное представление "Дети железной птицы".

"Мы создавали "Звездный путь" как семейный фестиваль, который объяснит ребенку и напомнит взрослому, какой ценой делаются великие открытия", – указала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Ранее сервис "Мосбилет" пригласил горожан и гостей города в театры Москвы на спектакли о космосе. Например, 3 и 18 апреля в Театре имени Н. В. Гоголя состоится показ "Призраков Марса". Это космический триллер по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. 19-го числа также покажут "Маленького принца" в Театре Стаса Намина.