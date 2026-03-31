"Мосбилет" подготовил промокоды на спектакли в честь дня рождения сервиса

"Мосбилет" предлагает приобрести билеты в 3 столичных театра со скидкой в честь годовщины с момента запуска сервиса. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В частности, до 1 апреля на сайте можно применить промокод и получить скидку 20% на спектакли в Театре имени Н. В. Гоголя, которые пройдут в мае. Зрителям покажут современную интерпретацию пьесы Александра Островского "Гроза. Искушение", постановку по роману Льва Толстого "Воскресение", а также мистический спектакль "Портрет Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда.

Также скидка 20% предоставляется на спектакли в театре "Школа драматического искусства". По промокоду доступны билеты на сказку "Турандот", пьесу "Строитель Сольнес" и авторскую постановку по пьесе Александра Островского "Гроза. Апокриф". Предложение также действует до 1 апреля. Промокод зрители смогут применить несколько раз.

Кроме того, до 3 апреля промокод предоставляет скидку 20% на постановки в театре "Шалом". Распространяется акция на все спектакли, не считая премьеры и постановку "Жирная Люба".

Например, 11 и 24 апреля зрители приглашаются на комедийную постановку по мотивам пьесы Аристофана "Лисистрата". 15 и 24 апреля покажут спектакль "Моня Цацкес – знаменосец". 14 апреля представят постановку "Тахир и Зухра", а 16 апреля – спектакль "Добрый Властитель Быков".

Ранее сообщалось, что музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) покажет спектакль "Анна Каренина" 25 июня. Постановка стала главной балетной премьерой 107-го сезона.

Спектакль расскажет историю Анны Карениной и покажет судьбу Константина Левина. В основу постановки легли сопоставление страсти и созидательного поиска героев.

