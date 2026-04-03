03 апреля, 05:46Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Аналогичный режим был введен в аэропорту Шереметьево. Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В ведомстве предупредили, что в связи с этим возможны корректировки в расписании, актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.