Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 20:04

Политика

Медведев заявил о высоких рисках появления новых инфекций

Фото: 123RF.com/armmypicca

Вероятность появления новых инфекций остается весьма высокой, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Медведев пояснил, что это обусловлено высокой контагиозностью ряда возбудителей и их способностью стремительно преодолевать границы.

В этой связи зампред Совбеза подчеркнул необходимость вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, чтобы не допускать завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России.

Особое внимание Медведев уделил деятельности западных биолабораторий. По его словам, страны коллективного Запада, прежде всего НАТО и особенно США, уже более 30 лет ведут активную биологическую деятельность по всему миру.

Он отметил, что Запад создал сеть более чем из 300 медицинских лабораторий в Азии, Африке и Европе, причем их работа проходит абсолютно непрозрачно, что фактически нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия, добавил он.

Наибольшую угрозу, как уточнил зампред Совбеза, представляют биолаборатории, расположенные на территории Украины. Он напомнил, что в ходе спецоперации были получены неопровержимые доказательства того, что в близости от российских границ фактически производились компоненты биологического оружия.

Медведев подчеркнул, что подобные действия создают крайне серьезные и абсолютно недопустимые риски для безопасности России.

Ранее зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что прогноз относительно распространения оспы обезьян в России тревожный. Он добавил, что в ближайшем будущем эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться. По его словам, вирус быстро адаптируется к новым условиям и развитию медицины.

Читайте также


политика

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика