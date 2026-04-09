Медведев заявил о высоких рисках появления новых инфекций

Вероятность появления новых инфекций остается весьма высокой, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Медведев пояснил, что это обусловлено высокой контагиозностью ряда возбудителей и их способностью стремительно преодолевать границы.

В этой связи зампред Совбеза подчеркнул необходимость вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, чтобы не допускать завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России.

Особое внимание Медведев уделил деятельности западных биолабораторий. По его словам, страны коллективного Запада, прежде всего НАТО и особенно США, уже более 30 лет ведут активную биологическую деятельность по всему миру.

Он отметил, что Запад создал сеть более чем из 300 медицинских лабораторий в Азии, Африке и Европе, причем их работа проходит абсолютно непрозрачно, что фактически нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия, добавил он.

Наибольшую угрозу, как уточнил зампред Совбеза, представляют биолаборатории, расположенные на территории Украины. Он напомнил, что в ходе спецоперации были получены неопровержимые доказательства того, что в близости от российских границ фактически производились компоненты биологического оружия.

Медведев подчеркнул, что подобные действия создают крайне серьезные и абсолютно недопустимые риски для безопасности России.

Ранее зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что прогноз относительно распространения оспы обезьян в России тревожный. Он добавил, что в ближайшем будущем эпидемиологическая ситуация по заболеванию может ухудшиться. По его словам, вирус быстро адаптируется к новым условиям и развитию медицины.