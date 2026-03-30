Врач Уланкина предостерегла от самолечения при одновременном возникновении аллергии и ОРВИ

Россиянам не стоит заниматься самолечением в случае одновременного заболевания ОРВИ и возникновения аллергии. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача Ольгу Уланкину.

По ее словам, между весенней аллергией и ОРВИ есть взаимосвязь – воспаление слизистой носа может повышать восприимчивость к вирусам, а сама инфекция – усилить проявление аллергии. В таких случаях картина заболевания может быть смазанной.

"Действовать в такой ситуации нужно осторожно. Противовирусные препараты и антибиотики не помогают при аллергии, а антигистаминные не действуют на вирусы. Поэтому важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который сможет дифференцировать состояния", – отметила специалист.

Например, если подтверждается аллергия, а признаки ОРВИ выражены слабее, то можно принимать антигистаминные средства и использовать спреи, промывание носа, защитные очки. Но температура выше 38 градусов, выраженная слабость, боль в горле указывают скорее на инфекцию, поэтому в этом случае стоит делать упор на лечение симптомов.

"Обильное питье, покой, жаропонижающие средства при необходимости, и изоляцию, чтобы не заражать окружающих", – объяснила врач.

Но главное – на время ОРВИ не стоит прекращать прием противоаллергической терапии, если врач не скажет иначе. Это позволит не допустить обострения аллергии на фоне ослабленного вирусом организма. Также это снизит воспаление в дыхательных путях.

"В период цветения аллергикам стоит соблюдать меры профилактики: после возвращения с улицы промывать нос и глаза, не открывать окна в пик концентрации пыльцы, пользоваться очистителями воздуха", – посоветовала специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали, что весной из-за активности мелких млекопитающих возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Заболевание передается человеку при вдыхании пыли, которая была заражена вирусом. Как правило, это происходит во время отдыха на природе, сбора грибов и ягод в лесу, работы на загородных участках и лесоразработках.

