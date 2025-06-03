Врач Чернова: неправильное чихание может вызвать сердечную недостаточность

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Зажимание носа и рта во время чихания травмирует горло, глаза и уши, а в редких случаях – приводит к сердечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказала врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.

Ранее в пресс-службе ЦРБ города Суоярви в Карелии сообщили, что местный житель разорвал себе пищевод после неудачного чиха. По словам пострадавшего, перед этим он пытался сдержать чих, зажав ноздри пальцами.

Чернова отметила, что при зажимании носа и рта при чихании блокируется выход воздуха. Это может привести к микроразрывам слизистой горла, першению и даже кровоизлияниям.

"Запертый" воздух создает гидравлический удар в носоглотке. Из-за этого мелкие сосуды и слизистая оболочка растягиваются, а затем рвутся", – указала врач.





Ольга Чернова врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Также при неправильном чихании страдают уши. Дело в том, что образовавшееся давление не выходит наружу, а перемещается по евстахиевой трубе и бьет в среднее ухо. Это травмирует барабанную перепонку, вплоть до разрыва, а также вызывает кровоизлияние или отек.

Также существует риск навредить глазам: резкий скачок давления проходит от носа к глазницам, после чего капилляры лопаются.

"Неправильное чихание может привести и к другим серьезным осложнениям. Например, в редких случаях воздух попадает в грудную клетку, из-за чего сердце сдавливается. Это может нарушить кровообращение и даже привести к острой сердечной недостаточности", – предупредила эксперт.

Кроме того, может пострадать пищевод, так как при его повреждении невозможно нормально глотать. Поэтому врач посоветовала не зажимать рот и нос во время чихания, чтобы избежать осложнений. Лучше использовать платок – это более безопасно и гигиенично, заключила специалист.

Ранее Ольга Чернова рассказала, что употребление жирной рыбы, миндаля, бананов и говядины может поддержать слух. Эти продукты содержат необходимые для здоровья ушей омегу-3, магний и цинк.

