Врач Чернова: лосось и скумбрия уменьшают риск возрастного снижения слуха

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Продукты с омегой-3, цинком, калием и магнием помогут поддержать слух в хорошем состоянии. Об этом Москве 24 рассказала врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.



По ее словам, положительно на слух влияет жирная рыба, в частности, лосось и скумбрия, так как это источник омега-3 жирных кислот.

"Они улучшают кровоснабжение улитки внутреннего уха и уменьшают риск возрастного снижения слуха", – указала врач.

Также важно включить в рацион продукты с витаминами С (например, находится в цитрусовых), а также Е. Последний в больших количествах содержится в миндале и семенах подсолнечника. Все эти элементы нейтрализуют свободные радикалы, усиливающие воспаление и ускоряющие старение как внутреннего, так и среднего уха, объяснила Чернова.





Ольга Чернова врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Помимо этого, важен калий, который находится в темно-зеленых листовых овощах, бананах и картофеле. Элемент регулирует уровень жидкости во внутреннем ухе, что важно для передачи звуковых сигналов.

Магний и цинк в целом укрепляют иммунитет и снижают риск развития ушных инфекций. Первый содержится в темно-зеленых листовых овощах и орехах, второй – в говядине и бобовых.

"В целом важно питаться сбалансированно и чередовать продукты в рационе. Например, можно придерживаться принципов средиземноморской диеты, употребляя один-два раза в неделю жирные виды рыб, говядину или индейку", – посоветовала врач.

Также важно, чтобы половина тарелки составляли овощи, зелень и бобовые, заключила Чернова.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что недостаточное питание, работа на промышленных предприятиях и плохо вылеченные отиты ведут к потере слуха в пожилом возрасте. Также негативно на уши воздействует дайвинг, из-за которого могут разорваться слуховые перепонки.

