Отоларинголог Зайцев: чистка ушей спичкой может привести к менингиту

05 февраля, 08:30Общество
Фото: depositphotos/AY_PHOTO
Уши не рекомендуется чистить предметами, которые находятся "под рукой", посоветовал в разговоре с Москвой 24 отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По его словам, нередко люди пытаются избавиться от серы в ушах подручными средствами – спичкой, скрепкой и колпачком от ручки. Однако такие способы могут быть опасными.
"Открытый вход в среднее ухо через перфорацию – это "ворота" в головной мозг. Зачастую из-за распространения инфекции из среднего уха воспаляются мягкие оболочки мозга. В итоге развивается менингит", – указал врач.
Еще один популярный и очень опасный способ очистки слухового прохода – использование ватных палочек.
"В таком случае человек может прилепить серные массы к барабанной перепонке. Он проталкивает их вглубь слухового прохода, создает больше неудобств для себя и врача. Наружный слуховой проход испещрен нервными окончаниями, термическими, болевыми "датчиками". Поэтому впоследствии вытащить серу абсолютно безболезненно бывает сложно. Порой процедура растягивается на две-три встречи", – рассказал Зайцев.
Кроме того, из-за длительного нахождения серы и отсутствия нормального питания кожа слухового прохода сильно воспаляется. В результате развивается контактный отит, добавил эксперт.
Ранее россиян предупредили, что ежедневное использование наушников может вызвать повреждение слуховых сенсорных клеток и привести к развитию нейросенсорной тугоухости. Особенно вредными считаются внутриканальные наушники, поскольку они направляют звук точно на барабанную перепонку.