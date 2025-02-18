Отоларинголог Зайцев назвал четыре основные причины шума в ушах

18 февраля, 19:15Общество
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Шум в ушах может сигнализировать о стрессе, наличии инородного предмета, патологии внутреннего уха и евстахиевой трубы. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Эксперт предупредил, что, если в ушах появился гул, проблему обязательно нужно решать. В противном случае у человека может постепенно снизиться слух.
Зайцев отметил, что одной из причин появления шума в ушах является патология внутреннего уха.
"На втором месте история кондуктивной тугоухости и кондуктивного шума в ушах. Здесь уже присутствует механика. Например, скопилась серная пробка, застряла вата. Словом, любой инородный предмет в слуховом проходе может давать ощущение шума", – сказал он.
Ощущение гула может указывать на патологию слуховой (евстахиевой) трубы. Специалист пояснил, что в результате воспаления происходит ее частичное или полное перекрытие. Чем оно больше, тем ярче проявляются шумовые ощущения.
"Шум в ушах также может быть из-за стресса. Например, после тяжелого дня, во время экзаменов. Когда эти периоды проходят, шум исчезает. Лучшее, что можно сделать, – это успокоиться, переключить фокус своего внимания, настроиьтся на что-то позитивное, лечь пораньше спать и выспаться", – указал эксперт.
Ранее россиянам посоветовали для сохранения здоровья слуха есть тыквенные семечки, паприку, болгарский перец, квашеную капусту, морковь, а также пить какао и зеленый чай. Последний улучшает кровообращение, а также помогает предотвратить процессы окисления и хронические воспаления.