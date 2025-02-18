Отоларинголог Зайцев назвал четыре основные причины шума в ушах

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Шум в ушах может сигнализировать о стрессе, наличии инородного предмета, патологии внутреннего уха и евстахиевой трубы. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Эксперт предупредил, что, если в ушах появился гул, проблему обязательно нужно решать. В противном случае у человека может постепенно снизиться слух.



Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Вначале шум будет перекрывать частоты, на которых говорит собеседник. Дальше слух сам по себе будет снижаться. На этом этапе волосковые клетки уже дают сигнал в виде шума, что им надо помогать, их надо спасать. Но никто ровным счетом ничего не делает, и волосковые клетки начинают умирать.

Зайцев отметил, что одной из причин появления шума в ушах является патология внутреннего уха.

"На втором месте история кондуктивной тугоухости и кондуктивного шума в ушах. Здесь уже присутствует механика. Например, скопилась серная пробка, застряла вата. Словом, любой инородный предмет в слуховом проходе может давать ощущение шума", – сказал он.

Ощущение гула может указывать на патологию слуховой (евстахиевой) трубы. Специалист пояснил, что в результате воспаления происходит ее частичное или полное перекрытие. Чем оно больше, тем ярче проявляются шумовые ощущения.

"Шум в ушах также может быть из-за стресса. Например, после тяжелого дня, во время экзаменов. Когда эти периоды проходят, шум исчезает. Лучшее, что можно сделать, – это успокоиться, переключить фокус своего внимания, настроиьтся на что-то позитивное, лечь пораньше спать и выспаться", – указал эксперт.

Ранее россиянам посоветовали для сохранения здоровья слуха есть тыквенные семечки, паприку, болгарский перец, квашеную капусту, морковь, а также пить какао и зеленый чай. Последний улучшает кровообращение, а также помогает предотвратить процессы окисления и хронические воспаления.

