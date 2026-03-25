Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной

Весной возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) из-за активности мелких млекопитающих. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там пояснили, что заболевание передается человеку при вдыхании пыли, которая была заражена вирусом ГЛПС. Как правило, это происходит во время отдыха на природе, сбора грибов и ягод в лесу, работы на загородных участках и лесоразработках.

Данная лихорадка представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание. Как правило, заражаются им в летне-осенний период.

При первых симптомах многие путают ГЛПС с гриппом. У заболевшего поднимается температура до 38–40 градусов, возникает боль в мышцах и головная боль. Кроме того, могут покраснеть лицо, шея и верхняя часть туловища. При этом больные не заражают окружающих.

В Роспотребнадзоре призвали сразу обращаться за медицинской помощью в случае недомогания. Чтобы уменьшить риск заражения, представители ведомства посоветовали проводить благоустройство загородных участков, применять ловушки для грызунов и следить за тем, чтобы мелкие млекопитающие не проникали в здания.

Помимо этого, важно соблюдать технологию приготовления и сроки реализации салатов из сырых овощей и не пить воду из неизвестных источников. На прогулках следует идти по полянам и светлым участкам леса, не подходить близко к стогам сена, а продукты и воду хранить в герметичных упаковках.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что заражение энцефалитом может произойти и без укуса клеща. Например, при употреблении сырого молока – козьего, реже коровьего и овечьего. Кроме того, заболеть можно, раздавив паразита руками.

