Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 08:14

Общество

В Роспотребнадзоре заявили о возможности заражения энцефалитом без укуса клеща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Энцефалитом можно заразиться без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить паразита руками. Об этом РИА Новости заявила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

По словам эксперта, как правило, заражение происходит при присасывании больных клещей. Однако инфицирование возможно и при употреблении сырого молока – козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус в него попадает, если животное было укушено клещом. При этом риск представляют также молочные продукты, которые не прошли термическую обработку, сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что есть и другие варианты заражения клещевыми инфекциями. Например, это возможно, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус. В этом случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя инфекции в членистоногом.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили о достаточном объеме вакцины для профилактики клещевого энцефалита в России. По данным службы, за январь и февраль 2026 года в гражданский оборот выпустили более 900 тысяч доз вакцины и свыше 280 тысяч доз иммуноглобулина.

В Москве и Подмосковье проснулись клещи

Читайте также


общество

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика