В Роспотребнадзоре заявили о возможности заражения энцефалитом без укуса клеща

Энцефалитом можно заразиться без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить паразита руками. Об этом РИА Новости заявила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

По словам эксперта, как правило, заражение происходит при присасывании больных клещей. Однако инфицирование возможно и при употреблении сырого молока – козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус в него попадает, если животное было укушено клещом. При этом риск представляют также молочные продукты, которые не прошли термическую обработку, сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что есть и другие варианты заражения клещевыми инфекциями. Например, это возможно, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус. В этом случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя инфекции в членистоногом.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили о достаточном объеме вакцины для профилактики клещевого энцефалита в России. По данным службы, за январь и февраль 2026 года в гражданский оборот выпустили более 900 тысяч доз вакцины и свыше 280 тысяч доз иммуноглобулина.