19 марта, 14:10

Эксперт Марьинский: клещи Хиаломма могут бежать за человеком со скоростью муравья

Клещи Хиаломма могут бежать за человеком со скоростью муравья, рассказал Москве 24 сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что по России распространяются "клещи-мутанты" – они крупнее обычного и способны активно двигаться в сторону жертвы. При этом против них бесполезны привычные средства защиты, их укус может привести к Конго-крымской геморрагической лихорадке с высокой смертностью.

Марьинский объяснил, что клещи рода Хиаломма не являются для России новым видом – они относятся к тому же семейству иксодовых, что и привычные для средней полосы. Они действительно крупнее обычных видов, а их конечности часто слегка полосатые. Однако они предпочитают более теплые и сухие регионы. В РФ их можно встретить на юге европейской части страны.

По словам специалиста, данных клещей отличает стиль охоты. Они действительно активно преследуют свою жертву, а не ждут, когда кто-нибудь пройдет мимо, чтобы зацепиться. Хиаломма ориентируется на вибрации почвы. Более того, они являются переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

"Защита от Хиаломма такая же, как от всех иксодовых клещей: нужно использовать репелленты для одежды и обуви. Существует мнение, что эти клещи не реагируют на такие вещества, но это не совсем так. Просто из-за своей высокой подвижности они быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности", – объяснил эксперт.

Если человек надел шорты и обработал только ботинки, то клещ может быстро пробежать по обуви и впиться в открытую кожу. Однако если надеть штаны, заправить их в носки, а затем обработать всю одежду и обувь репеллентом, то клещ не будет долго ползать в поисках лазейки.

Сезон активности данного вида клещей совпадает и с другими иксодовыми – пик приходится на весну, когда еще не слишком жарко, а затем снижается. При этом с ними все еще можно столкнуться, например, в июльский полдень, просто эта вероятность намного ниже. Второй пик активности происходит в конце августа – начале сентября. Их активное появление начнется в конце марта – начале апреля, когда уверенно исчезают ночные заморозки.

Марьинский добавил, что появление этих клещей в Москве и области не ожидается, поскольку для них в регионе неподходящий климат. Исследователи внимательно следят за распространением беспозвоночных.

"При укусе Хиаломма алгоритм действий такой же, как и в случае с любым другим иксодовым клещом. При обнаружении нужно срочно обратиться в медицинское учреждение. После извлечения клеща следует сдать его на анализ в лабораторию – практически в любой из них принимают членистоногих для диагностических исследований", – заключил эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают домашних животных от клещей. Кроме того, можно использовать ошейник или спрей, который наносится на всю шерсть. Последние изделия можно купить для дополнительной защиты питомца.

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

