Эксперт Марьинский: клещи Хиаломма могут бежать за человеком со скоростью муравья

Клещи Хиаломма могут бежать за человеком со скоростью муравья, рассказал Москве 24 сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что по России распространяются "клещи-мутанты" – они крупнее обычного и способны активно двигаться в сторону жертвы. При этом против них бесполезны привычные средства защиты, их укус может привести к Конго-крымской геморрагической лихорадке с высокой смертностью.

Марьинский объяснил, что клещи рода Хиаломма не являются для России новым видом – они относятся к тому же семейству иксодовых, что и привычные для средней полосы. Они действительно крупнее обычных видов, а их конечности часто слегка полосатые. Однако они предпочитают более теплые и сухие регионы. В РФ их можно встретить на юге европейской части страны.

По словам специалиста, данных клещей отличает стиль охоты. Они действительно активно преследуют свою жертву, а не ждут, когда кто-нибудь пройдет мимо, чтобы зацепиться. Хиаломма ориентируется на вибрации почвы. Более того, они являются переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

"Защита от Хиаломма такая же, как от всех иксодовых клещей: нужно использовать репелленты для одежды и обуви. Существует мнение, что эти клещи не реагируют на такие вещества, но это не совсем так. Просто из-за своей высокой подвижности они быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности", – объяснил эксперт.

Если человек надел шорты и обработал только ботинки, то клещ может быстро пробежать по обуви и впиться в открытую кожу. Однако если надеть штаны, заправить их в носки, а затем обработать всю одежду и обувь репеллентом, то клещ не будет долго ползать в поисках лазейки.

Сезон активности данного вида клещей совпадает и с другими иксодовыми – пик приходится на весну, когда еще не слишком жарко, а затем снижается. При этом с ними все еще можно столкнуться, например, в июльский полдень, просто эта вероятность намного ниже. Второй пик активности происходит в конце августа – начале сентября. Их активное появление начнется в конце марта – начале апреля, когда уверенно исчезают ночные заморозки.

Марьинский добавил, что появление этих клещей в Москве и области не ожидается, поскольку для них в регионе неподходящий климат. Исследователи внимательно следят за распространением беспозвоночных.

"При укусе Хиаломма алгоритм действий такой же, как и в случае с любым другим иксодовым клещом. При обнаружении нужно срочно обратиться в медицинское учреждение. После извлечения клеща следует сдать его на анализ в лабораторию – практически в любой из них принимают членистоногих для диагностических исследований", – заключил эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают домашних животных от клещей. Кроме того, можно использовать ошейник или спрей, который наносится на всю шерсть. Последние изделия можно купить для дополнительной защиты питомца.

