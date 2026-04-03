Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Шереметьево сняты, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточнялось, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропорту Шереметьево начали действовать в ночь на пятницу, 3 апреля. Во Внуково данные меры были введены ранним утром этого же дня. Воздушные гавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Поводом для ограничений послужила атака беспилотников на Москву. Всего с начала суток силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника.