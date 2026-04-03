Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились ранним утром пятницы, 3 апреля. В настоящий момент столичный аэропорт Внуково продолжает обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения на полеты вводились на фоне атаки БПЛА на Москву, которая происходила в ночь на пятницу. Всего с начала суток российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 4 вражеских беспилотника.

