Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Росавиации сообщили, что авиагавань Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также подобный режим был введен в аэропорту Шереметьево. В сообщении ведомства отмечалось, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

