03 апреля, 06:44Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее в Росавиации сообщили, что авиагавань Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Также подобный режим был введен в аэропорту Шереметьево. В сообщении ведомства отмечалось, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.