Ространснадзор приступил к проверке региональных авиакомпаний

Ространснадзор приступил к проведению профилактических визитов в отношении 51 региональной авиакомпании. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Виктор Гулин в ходе Московского транспортно-логистического форума (МТЛФ).

По словам главы службы, мероприятия стартовали в конце февраля 2026 года и в настоящее время продолжаются.

Гулин отметил, что в отличие от традиционных проверок, в рамках профилактических визитов при выявлении нарушений контролирующий орган выдает перевозчику предписание об их устранении, не применяя при этом мер административной ответственности.

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Такое решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, которая проводилась на фоне происшествий, связанных с техническими неисправностями самолетов перевозчика, а также с задержками и отменами рейсов.