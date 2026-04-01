Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-26 в Крыму

Уголовное дело возбуждено по факту крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в МАХ.

Расследование будет вестись по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). Криминалисты и военные следовали проводят поиски в зоне крушения – лесном массиве Бахчисарайского района республики.

Самолет упал в Крыму 31 марта. По уточненным данным, на борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира.

Предварительной причиной инцидента в Минобороны РФ назвали техническую неисправность. В ведомстве подчеркнули отсутствие внешнего поражающего воздействия на воздушное судно. СМИ при этом писали, что военно-транспортный самолет якобы врезался в скалу.

