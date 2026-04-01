РИА Новости: Ан-26 в Крыму столкнулся со скалой перед падением

Военно-транспортный самолет Ан-26, потерпевший крушение в Крыму, врезался в скалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте происшествия.

Крушение Ан-26 произошло в Крыму 31 марта. В результате ЧП погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира.

По предварительной информации, катастрофа случилась из-за технической неисправности. В Минобороны заявили, что поражающего воздействия по самолету не было.

В данный момент на месте происшествия работает комиссия оборонного ведомства. Подробности трагедии уточняются.