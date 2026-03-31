Связь с самолетом Ан-26 потеряна в небе над Крымом

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 потеряна над Крымом, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что судьба экипажа и пассажиров неизвестна. Связь была потеряна во вторник, 31 марта, около 18:00 по московскому времени при совершении планового полета.

При этом в ведомстве подчеркнули, что поражающего воздействия по воздушному транспорту не было. В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы.

Ранее самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил незапланированную посадку в аэропорту Бурятии в связи с отказом одного из двигателей. Отмечается, что самолет подал сигнал об отключении двигателя во время выполнения санитарного рейс из Иркутска в Бодайбо.