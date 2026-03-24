Американский бомбардировщик B-52 подал сигнал бедствия над Британией

Стратегический бомбардировщик B-52 Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия над Великобританией. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Соответствующее оповещение было зафиксировано от самолета Boeing B-52H Stratofortress к востоку от Бристоля. В сообщении был указан код 7700, используемый для связи с наземными службами в случае различных аварийных ситуаций, таких как отказ двигателя, разгерметизация салона или проблемы со здоровьем у кого-либо на борту.

Журналисты уточняют, что лайнер был выпущен в 1960 году. На момент опубликования сообщения бомбардировщик находился на высоте около двух километров.

Аналогичный сигнал ранее подал пассажирский самолет Boeing 767-300, следовавший из Тюмени во вьетнамский Нячанг. Причина инцидента не раскрывалась.

Спустя время борт совершил незапланированную посадку в Мьянме. Приземление судна в аэропорту Янгона прошло успешно, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно. Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадал.

