01 апреля, 01:16

Происшествия

Экипаж и пассажиры Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, погибли

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

6 членов экипажа и 23 пассажира военно-транспортного самолета Ан-26, с которым была потеряна связь в небе над Крымом, погибли при крушении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность. Воздушное судно обнаружила поисково-спасательная группа.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны России. Подробности ЧП уточняются.

Связь с Ан-26 была потеряна над Крымом во вторник, 31 марта, около 18:00 по московскому времени. Самолет совершал плановый полет.

В ведомстве подчеркнули, что поражающего воздействия по воздушному транспорту не было. В предполагаемый район происшествия была незамедлительно направлена поисково-спасательная группа.

