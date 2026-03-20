Росавиация признала катастрофой крушение легкомоторного самолета в Коломне

Росавиация официально признала катастрофой падение легкомоторного самолета Alto NG в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Частное воздушное судно упало в районе Коломны 20 марта около 15:30. На борту находились два человека, они оба погибли.

Расследованием причин трагедии займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Центрального МТУ Росавиации.

Ранее недалеко от Орска, в поселке Джанаталап, крушение потерпел учебный самолет Diamond DA. В результате погибли находившиеся на борту инструктор и двое курсантов.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Среди возможных причин рассматривались технические неполадки и ошибка пилотирования.