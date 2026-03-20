Форма поиска по сайту

Новости

20 марта, 18:30

Происшествия

Росавиация признала катастрофой крушение легкомоторного самолета в Коломне

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Росавиация официально признала катастрофой падение легкомоторного самолета Alto NG в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Частное воздушное судно упало в районе Коломны 20 марта около 15:30. На борту находились два человека, они оба погибли.

Расследованием причин трагедии займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Центрального МТУ Росавиации.

Ранее недалеко от Орска, в поселке Джанаталап, крушение потерпел учебный самолет Diamond DA. В результате погибли находившиеся на борту инструктор и двое курсантов.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Среди возможных причин рассматривались технические неполадки и ошибка пилотирования.

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика