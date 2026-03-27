Flightradar: военный вертолет чуть не столкнулся с пассажирским Boeing в Калифорнии

Военный вертолет Black Hawk чуть не столкнулся с пассажирским самолетом Boeing 737 в Калифорнии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис Flightradar.

Инцидент произошел 24 марта во время приземления самолета, который принадлежит авиакомпании United Airlines. Оказалось, что вертолет пересек траекторию полета пассажирского судна, в результате чего на борту лайнера сработала система предупреждения о столкновении.

После этого самолет приостановил снижение на полминуты, а через три минуты после оповещения борт приземлился в аэропорту.

По предварительным данным, в момент пересечения вертолетом траектории полета самолета расстояние между двумя суднами составляло примерно 460 метров. Теперь федеральное управление гражданской авиации занялось расследованием данного ЧП.

Ранее аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке закрывали после столкновения самолета с наземным транспортным средством. Инцидент произошел с прибывшим лайнером Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada, на борту которого находились около 100 пассажиров.

По данным СМИ, самолет столкнулся с пожарной машиной. В результате четверо пожарных получили тяжелые ранения. Столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.

