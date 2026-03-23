Аэропорт в Нью-Йорке закрылся после столкновения самолета с транспортом на земле

Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия закрыли после столкновения самолета с наземным транспортным средством. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в соцсети Х.

В интернете распространилось видео очевидца. Инцидент произошел с прибывшим самолетом Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada. После того как пассажиров высадили, носовая часть самолета была приподнята.

По данным New York Post, борт столкнулся с пожарной машиной. В результате четверо пожарных получили тяжелые ранения.

Отмечается, что столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта. На борту находились около 100 пассажиров.

