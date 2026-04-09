Новости

Новости

09 апреля, 21:59

Вымирающим видом признали императорских пингвинов из Антарктиды

Фото: ТАСС/Zuma

Императорских пингвинов и кергеленских морских котиков, обитающих в Антарктиде, признали вымирающими видами, заявил Международный союз охраны природы.

Пингвины получили соответствующий статус, так как, согласно прогнозу, к 2080-м годам численность этого вида может сократиться в 2 раза. Основным фактором вымирания становится рекордная потеря площадей берегового льда в Антарктиде.

Основываясь на спутниковых снимках, организация заявила, что популяция императорских пингвинов сократилась примерно на 10% с 2009 по 2018 год, что соответствует потере более 20 тысяч взрослых пингвинов.

В свою очередь, кергеленских морских котиков признали вымирающим видом, так как с 2000 года их популяция стала меньше на 50%. Это произошло из-за сокращение кормовой базы. Криль, которым питаются морские котики, начал уходить на более значительные глубины из-за роста температуры воды.

Ранее сообщалось, что в Новой Гвинее нашли два вида опоссумов, считавшихся вымершими 6 тысяч лет назад. Это удалось Международной исследовательской группе под руководством австралийского ученого Тима Фланнери.

По словам ученого, открытие является беспрецедентным. Он отметил, что найти один вид млекопитающих, считавшихся вымершими тысячелетиями, – почти чудо, а два – событие, революционное для науки. Фланнери добавил, что описание нового рода сумчатых стало первым для Новой Гвинеи с 1937 года и одним из главных достижений в его карьере.

