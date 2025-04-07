В США у вымирающих столетних черепах впервые родились детеныши

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Четыре детеныша появились на свет у вымирающих столетних черепах Мамми и Абраццо в зоопарке, расположенном в американском штате Филадельфия. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

В зоопарке указали, что детеныши появились у черепах, которые обитают на западном побережье острова Санта-Крус и находятся под угрозой исчезновения, впервые за 150 лет. Первая черепаха родилась 27 февраля.

Пока все появившиеся на свет рептилии проживают в закрытом от людей вольере. Представители зоосада предполагают, что увидеть детенышей гости смогут 23 апреля. В тот день будет 93-я годовщина с момента прибытия Мамми в зоопарк.

"Филадельфийский зоопарк верит, что эти детеныши станут частью процветающей популяции галапагосских черепах на нашей планете через 100 лет", – заявил гендиректор зоопарка Джо-Эль Могерман.

Он также добавил, что родившиеся черепахи помогут не только защитить свой вид от исчезновения, но и вдохновить гостей зоопарка на заботу о дикой природе.

Ранее в Ленинградском зоопарке у пары Кайсы и Ермака родились два детеныша капибары. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что они появились на свет 1 января. Пока их содержат во внутреннем помещении, уточнил он. Однако Пиотровский добавил, что в скором времени животных увидят посетители зоопарка.

