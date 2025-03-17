Два детеныша капибары появились в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке родились два детеныша капибары. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"1 января у пары Кайсы и Ермака родились два детеныша. Пока что они находятся во внутреннем помещении, но уже совсем скоро их смогут увидеть посетители зоопарка", – написал Пиотровский.

Ранее Московский зоопарк также показал детеныша капибары. Он родился у семейства капибар в начале февраля.

За его появлением на свет могли наблюдать посетители, поскольку все происходило в экспозиционном вольере. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, малыш родился способным ходить.

Капибары являются самыми крупными представителями грызунов. С самого детства у них, как и у всех представителей отряда, постоянно растут зубы.