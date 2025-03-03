Капибары спасены из загоревшегося вольера в ростовском зоопарке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Персонал зоопарка в Ростове-на-Дону эвакуировал в безопасное место капибар, находившихся в загоревшемся вольере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что огонь возник на кровле вольера. Пожарным удалось потушить возгорание, площадь которого составила 8 квадратных метров.

Из загоревшегося помещения также вынесли трех патагонских мар. В результате никто из обитателей ростовского зоопарка не пострадал, добавили в МЧС России.

Ранее около десяти карликовых свиней были спасены из загоревшейся квартиры в пятиэтажном доме в подмосковной Балашихе. Кроме того, из здания удалось эвакуировать 10 человек, в том числе двоих детей.

Пожарные быстро ликвидировали пламя на площади 2 квадратных метра, не допустив распространения огня на иные объекты. В результате произошедшего никто не пострадал.

