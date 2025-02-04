Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Два ягненка родились в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге в рождественскую ночь. Об этом сообщается на странице столичного зоосада в соцсети "ВКонтакте".

Самцы появились у овцы и барана святого Якоба. Как пояснили в учреждении, этот древний вид назван в честь библейского персонажа. Одной из их особенностей является наличие четырех рогов, как у самцов, так и у самок.

После рождения малышей перенесли в теплый вольер, где обеспечены все необходимые условия для комфортного роста и развития.

"Заботливая мама-овца не покидает своих детенышей, обеспечивая их молоком, теплом и защитой", – уточнила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке подчеркнули, что специалисты внимательно следят за состоянием новорожденных, уделяя особое внимание их питанию и благополучию. Пара овец Якоба, которая живет в зоосаде с 2022 года, уже третий раз становятся родителями.

Прошлый приплод был также под Рождество в 2024 году, детенышей назвали Благо и Веста. Они подросли и позже уехали в другие зоопарки.

Новорожденные малыши на экспозиции появятся позже. Их можно будет увидеть в Детском зоопарке в вотчине Деда Мороза, добавили в пресс-службе.

За прошлый год в столичном зоопарке родились более 1,5 тысячи детенышей. Потомство появилось у пары капибар, японских журавлей и кустарниковых собак. Кроме того, семеро козлят появились у дагестанских туров, а у голубых баранов – двое ягнят. Всего в Московском зоопарке живут уже свыше 10 тысяч животных.

В этом году участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для детеныша бурой гиены, который родился в Московском зоопарке. Его назовут Акелой. На втором по популярности месте оказалась кличка Вжик (28%), а тройку лидеров замыкал Олаф, за которого проголосовали 21% респондентов.

